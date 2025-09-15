Пара британцев, решивших провести свой отпуск в Венеции, конец отдыха решили отпраздновать купанием в знаменитом Гранд-канале города, за что поплатились практически сразу же, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Интересно 4 вещи, которые нужно знать перед переездом в Испанию: украинка поделилась советами

Почему нельзя купаться в каналах Венеции?

В Венеции насчитывается более 150 каналов – и в каждом из них купание запрещено. Поэтому пару оштрафовали на 450 евро каждого. Инцидент к тому же привел к призывам об увеличении штрафов за нарушение – ведь Гранд-канал также является объектом Всемирного наследия.

Сейчас группа активистов под названием "Венеция – это не Диснейленд" проводит кампанию против антисоциального поведения в городе. И многие местные жители считают, что штрафы, назначенные паре туристов, были слишком малыми.

Возмущение местных жителей усиливается тем, что это далеко не первый случай, когда иностранные туристы игнорируют правила города. В частности, 2023 года мужчина снял видео, когда прыгал в канал с 9-метрового здания, а пятью годами ранее туристы прыгали с моста Риальто поздно ночью под ободряющие возгласы друзей.

Власти Венеции заявили, что принимают все больше мер для того, чтобы прекратить безответственные действия туристов – только с начала года выдали более 1000 приказов о запрете посещения Венеции за различные виды нарушений.



В каналах Венеции купаться запрещено / Фото Pexels

Какие еще новости о туристах следует знать?