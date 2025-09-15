Пара британців, що вирішили провести свою відпустку у Венеції, кінець відпочинку вирішили відсвяткувати купанням у знаменитому Гранд-каналі міста, за що поплатилися практично одразу ж, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Чому не можна купатися у каналах Венеції?

У Венеції налічується понад 150 каналів – і в кожному з них купання заборонене. Тож пару оштрафували на 450 євро кожного. Інцидент до того ж призвів до закликів щодо збільшення штрафів за порушення – адже Гранд-канал також є об'єктом Всесвітньої спадщини.

Зараз група активістів під назвою "Венеція – це не Діснейленд" проводить кампанію проти антисоціальної поведінки в місті. І чимало місцевих мешканців вважають, що штрафи, призначені парі туристів, були надто малими.

Обурення місцевих мешканців підсилюється тим, що це далеко не перший випадок, коли іноземні туристи ігнорують правила міста. Зокрема, 2023 року чоловік зняв відео, коли стрибав у канал з 9-метрової будівлі, а п'ятьма роками раніше туристи стрибали з мосту Ріальто пізно вночі під підбадьорливі вигуки друзів.

Влада Венеції заявила, що вживає все більше заходів для того, аби припинити безвідповідальні дії туристів – тільки з початку року видали понад 1000 наказів про заборону відвідування Венеції за різні види порушень.



У каналах Венеції купатися заборонено / Фото Pexels

