Антитуристичні протести відбуваються на популярному курортному острові вже не вперше, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express. Втім, підприємці попереджають, що через демонстрації економіка острова перебуває "на межі краху".

На Майорці тривають антитуристичні протести

Напруженість, що вже не один рік наростає навколо масового туризму, перетворюється у відкритий конфлікт. Місцевих протестувальників тепер звинувачують у тому, що вони відлякують мандрівників та руйнують економіку острова.

Протягом місяців місцеві мешканці влаштовували драматичні демонстрації і у Пальмі, і поза її межами. Вони заявляють, що неконтрольована кількість туристів шкодить повсякденному життю острова.

Туризм – це легкий спосіб заробити гроші, але легкий шлях нас усіх уб'є,

– заявив один з протестувальників.

Цього літа протестувальники влаштували "протести на вечерях" – вони виходили на жваві площі, зазвичай заповнені ресторанами та туристами. І на місці, де стояли тераси, демонстранти розкладали пластикові столи, ковдри для пікніків та готували паелью на публіці – все це робилося для того, аби "повернути простір для мешканців".

Попри те, що активісти переконані, що їхні дії спрямовані на збереження майбутнього острова, підприємці попереджають, що самі протести вже завдають серйозної шкоди. З травня виторг барів та ресторанів різко впав, а оператори пляжів та компанії з прокату парасольок також втратили близько 20% доходу порівняно з попереднім роком.

Влада острова обіцяла зайнятися дослідженням більш стійких моделей туризму, аби орієнтуватися не на кількість, а на якість відвідувачів. Втім, плани щодо розширення аеропорту Пальми, аби він міг обслуговувати до 19 мільйонів відвідувачів свідчать про те, що на перше місце все ж планують поставити прибуток, а не мешканців.

