Антитуристические протесты происходят на популярном курортном острове уже не впервые, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express. Впрочем, предприниматели предупреждают, что из-за демонстраций экономика острова находится "на грани краха".

На Майорке продолжаются антитуристические протесты

Напряженность, что уже не один год нарастает вокруг массового туризма, превращается в открытый конфликт. Местных протестующих теперь обвиняют в том, что они отпугивают путешественников и разрушают экономику острова.

В течение месяцев местные жители устраивали драматические демонстрации и в Пальме, и за ее пределами. Они заявляют, что неконтролируемое количество туристов вредит повседневной жизни острова.

Туризм – это легкий способ заработать деньги, но легкий путь нас всех убьет,

– заявил один из протестующих.

Этим летом протестующие устроили "протесты на ужинах" – они выходили на оживленные площади, обычно заполненные ресторанами и туристами. И на месте, где стояли террасы, демонстранты раскладывали пластиковые столы, одеяла для пикников и готовили паэлью на публике – все это делалось для того, чтобы "вернуть пространство для жителей".

Несмотря на то, что активисты убеждены, что их действия направлены на сохранение будущего острова, предприниматели предупреждают, что сами протесты уже наносят серьезный ущерб. С мая выручка баров и ресторанов резко упала, а операторы пляжей и компании по прокату зонтиков также потеряли около 20% дохода по сравнению с предыдущим годом.

Власти острова обещали заняться исследованием более устойчивых моделей туризма, чтобы ориентироваться не на количество, а на качество посетителей. Впрочем, планы по расширению аэропорта Пальмы, чтобы он мог обслуживать до 19 миллионов посетителей свидетельствуют о том, что на первое место все же планируют поставить прибыль, а не жителей.

