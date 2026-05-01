Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Голосование запланировано на 14 июня, и в случае поддержки инициативы правительство будет вынуждено значительно усилить контроль за иммиграцией.
Что известно об ограничениях?
Идеи ограничения иммиграции традиционно продвигает правая партия Швейцарская народная партия. Новые правила могут предусматривать резкое сокращение притока иностранцев, а в долгосрочной перспективе – даже почти полный запрет на дальнейший рост населения за счет миграции. Сейчас в Швейцарии проживает около 9,1 миллиона человек, и именно иммиграция остается ключевым фактором демографического роста.
За последнее десятилетие население страны увеличилось примерно на 10%, что превышает средние показатели по Европейскому Союзу. Весомую роль в этом процессе играют иностранные работники, которых привлекают:
- стабильная экономика,
- высокий уровень жизни,
- относительно низкая налоговая нагрузка.
Эксперты предупреждают: в случае введения жестких ограничений страна может столкнуться с дефицитом рабочей силы, особенно в высококвалифицированных отраслях.
Швейцария готовится к референдуму об ограничении численности населения / Фото Pexels
Почему об этом вообще заговорили?
Идея референдума возникла на фоне роста поддержки правых политических сил, а также общественного беспокойства из-за:
- дефицита жилья,
- перегрузки транспортной системы,
- давление на инфраструктуру.
Кроме того, в случае принятия инициативы Швейцария может пересмотреть свои договоренности с ЕС, в частности соглашения о свободном передвижении граждан. Это потенциально повлияет на миллионы граждан Евросоюза, которые сейчас живут и работают в стране.
Что говорят соцопросы?
Как пишет Reuters, последние социологические опросы в Швейцарии свидетельствуют, что около 52% респондентов поддерживают или склоняются к поддержке инициативы по ограничению населения, тогда как 46% выступают против. В то же время уровень поддержки демонстрирует рост – еще в марте он составлял примерно 45%.
