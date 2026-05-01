Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела. Голосування заплановане на 14 червня, і в разі підтримки ініціативи уряд буде змушений значно посилити контроль за імміграцією.
Що відомо про обмеження?
Ідеї обмеження імміграції традиційно просуває права партія Швейцарська народна партія. Нові правила можуть передбачати різке скорочення притоку іноземців, а в довгостроковій перспективі – навіть майже повну заборону на подальше зростання населення за рахунок міграції. Наразі у Швейцарії проживає близько 9,1 мільйона людей, і саме імміграція залишається ключовим фактором демографічного зростання.
За останнє десятиліття населення країни збільшилося приблизно на 10%, що перевищує середні показники по Європейський Союз. Вагому роль у цьому процесі відіграють іноземні працівники, яких приваблюють:
- стабільна економіка,
- високий рівень життя,
- відносно низьке податкове навантаження.
Експерти попереджають: у разі запровадження жорстких обмежень країна може зіткнутися з дефіцитом робочої сили, особливо у висококваліфікованих галузях.
Швейцарія готується до референдуму про обмеження чисельності населення / Фото Pexels
Чому про це взагалі заговорили?
Ідея референдуму виникла на тлі зростання підтримки правих політичних сил, а також суспільного занепокоєння через:
- дефіцит житла,
- перевантаження транспортної системи,
- тиск на інфраструктуру.
Крім того, у разі ухвалення ініціативи Швейцарія може переглянути свої домовленості з ЄС, зокрема угоди про вільне пересування громадян. Це потенційно вплине на мільйони громадян Євросоюзу, які наразі живуть і працюють у країні.
Що кажуть соцопитування?
Як пише Reuters, останні соціологічні опитування у Швейцарії свідчать, що близько 52% респондентів підтримують або схиляються до підтримки ініціативи щодо обмеження населення, тоді як 46% виступають проти. Водночас рівень підтримки демонструє зростання – ще у березні він становив приблизно 45%.
