Об этом сообщает Fox News со ссылкой на служебную записку Государственного департамента США, передает 24 Канал.

По информации издания, ограничения коснутся граждан стран из разных регионов мира. В перечень, в частности, попали:

Сомали,

Афганистан,

Бразилия,

Иран,

Ирак,

Египет,

Россия ,

, Таиланд и ряд других государств.

Речь идет о паузе в выдаче виз, а не о полном запрете на въезд.



США приостановят выдачу виз гражданам россиянам / Фото Unsplash

Как это комментируют в Госдепартаменте США?

В Госдепартаменте объясняют, что решение связано с необходимостью пересмотра процедур обработки иммиграционных документов. По словам представителя ведомства, которого цитирует Reuters, иммиграцию из этих 75 стран будет приостановлено на время дополнительной проверки, чтобы предотвратить въезд иностранцев, которые потенциально могут претендовать на социальную помощь и государственные выплаты в США.

Пока не уточняется, как долго продлится пересмотр процедур и будут ли касаться ограничения всех типов виз – туристических, рабочих или иммиграционных. Ожидается, что детали и официальные разъяснения появятся после завершения внутреннего анализа в Госдепартаменте.

Европа также закрылась от россиян: что об этом известно?

Ранее мы писали, что Европейская комиссия прекратила выдачу многократных шенгенских виз россиянам, разрешая только одноразовые краткосрочные визы. Это решение направлено на усиление контроля над заявителями из России и минимизацию рисков безопасности для государств-членов ЕС.