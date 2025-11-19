Китайская Народная Республика – это не только вторая по площади страна в мире, но и государство, имеющее наибольшее количество общих границ с другими странами – аж 14, сообщает 24 Канал со ссылкой на World Atlas.

Какая страна имеет больше всего соседей?

Несмотря на то, что Канада имеет самую длинную в мире сухопутную границу и еще втрое длиннее береговую линию, в перечне стран по количеству общих границ она едва не в самом низу, ведь имеет только одного соседа – США. Зато Китай граничит границей со сразу 14 странами.

На северо-востоке Китай граничит с Северной Кореей и Россией, и с Монголией на севере. Кроме того, на юге с Китаем граничат сразу три страны – Индия, Бутан и Непал. Вьетнам, Лаос и Мьянма расположены на юго-востоке от Китая, а Пакистан – на юго-западе.

На западе Китай имеет общую границу с Афганистаном, Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном, пишет Times of India.

Кроме этих 14 стран, Китай также имел 3-километровую границу с Макао, что до 1999 года был португальской территорией, а также 30-километровую границу с бывшей британской территорией Гонконг. Сейчас же и Гонконг, и Макао – это автономные специальные административные районы Китая. Также с 14 странами граничит и Россия.

Вот какие еще страны имеют больше всего общих границ:

Бразилия. В этом перечне это единственная южноамериканская страна. И учитывая то, что там Бразилия – самая большая страна, неудивительно, что практически все страны, кроме Чили и Эквадора, имеют с ней общие границы – а в целом соседей у Бразилии 10.

Демократическая Республика Конго. Это вторая по величине страна в Африке, не имеющая никакого выхода к морю, кроме небольшой береговой линии, омывающей Атлантический океан. Конго имеет девять соседей.

Германия. Эта страна граничит с девятью государствами – Австрией, Бельгией, Чехией, Данией, Францией, Люксембургом, Нидерландами, Польшей и Швейцарией.

