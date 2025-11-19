Китайська Народна Республіка – це не лише друга за площею країна у світі, але й держава, що має найбільшу кількість спільних кордонів з іншими країнами – аж 14, повідомляє 24 Канал з посиланням на World Atlas.

Цікаво 5 країн, де обов'язково потрібно залишати чайові: не всі туристи знають

Яка країна має найбільше сусідів?

Попри те, що Канада має найдовший у світі сухопутний кордон та ще втричі довшу берегову лінію, у переліку країн за кількістю спільних кордонів вона ледь не у самому низу, адже має тільки одного сусіда – США. Натомість Китай межує кордоном з одразу 14 країнами.

На північному сході Китай межує з Північною Кореєю та Росією, та з Монголією на півночі.Окрім того, на півдні з Китаєм межують одразу три країни – Індія, Бутан та Непал. В'єтнам, Лаос та М'янма розташовані на південному сході від Китаю, а Пакистан – на південному заході.

Набридла бюрократична система закордонних банків? Болісний процес надсилання коштів з десятками папірців та довгий термін їх надходження. Скористайтеся додатком TransferGo, з яким грошові перекази прості, швидкі, а головне – безпечні!

На заході Китай має спільний кордон з Афганістаном, Казахстаном, Киргизстаном та Таджикистаном, пише Times of India.

Окрім цих 14 країн, Китай також мав 3-кілометровий кордон з Макао, що до 1999 року був португальською територією, а також 30-кілометровий кордон з колишньою британською територією Гонконг. Наразі ж і Гонконг, і Макао – це автономні спеціальні адміністративні райони Китаю. Також з 14 країнами межує і Росія.

Ось які ще країни мають найбільше спільних кордонів:

Бразилія. У цьому переліку це єдина південноамериканська країна. І враховуючи те, що там Бразилія – найбільша країна, не дивно, що практично усі країни, окрім Чилі та Еквадору, мають з нею спільні кордони – а загалом сусідів у Бразилії 10.

У цьому переліку це єдина південноамериканська країна. І враховуючи те, що там Бразилія – найбільша країна, не дивно, що практично усі країни, окрім Чилі та Еквадору, мають з нею спільні кордони – а загалом сусідів у Бразилії 10. Демократична Республіка Конго. Це друга за величиною країна в Африці, що не має жодного виходу до моря, окрім невеликої берегової лінії, що омиває Атлантичний океан. Конго має дев'ять сусідів.

Це друга за величиною країна в Африці, що не має жодного виходу до моря, окрім невеликої берегової лінії, що омиває Атлантичний океан. Конго має дев'ять сусідів. Німеччина. Ця країна межує з дев'ятьма державами – Австрією, Бельгією, Чехією, Данією, Францією, Люксембургом, Нідерландами, Польщею та Швейцарією.

Що ще слід знати мандрівникам за кордоном?