Министерство внутренних дел Великобритании не только отказало украинской семье в предоставлении убежища, но и посоветовало дочери использовать наушники с шумопоглощением, чтобы предотвратить панические атаки от взрывов, пишет Sky News.

Почему украинской семье отказали в предоставлении убежища?

С 2022 года по специальным визовым схемам около 265 000 украинцев приняли в Великобритании после вторжения России, пишет Посольство Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

Благодаря программе "Homes for Ukraine" резиденты имели возможность спонсировать граждан Украины и членов их семей для переезда в Великобританию – и эту программу уже дважды продолжали. При этом последнее продление предоставило возможность украинцам оставаться в стране до сентября 2028 года.

Впрочем, последнее время все больше заявлений от украинцев, просящих об убежище, отклоняют, зато Министерство внутренних дел страны советует переехать в "безопасные районы" на Западе Украины, или в столицу – несмотря на то, что там существует очень высокий риск ракетных атак и атак беспилотников.

Одной семье с дочерью-подростком, страдающей от панических атак после переезда из Киева в начале войны сказали, что семья может просто переместиться в пределах Украины, а дочери посоветовали использовать наушники с шумопоглощением.

С тех пор как ей сказали вернуться в Украину и просто носить наушники с шумопоглощением, у нее снова начались панические атаки,

– поделилась мать девушки.

Семье посоветовали переехать в Черновцы, Ровно или Тернополь, называя эти районы "безопасными".

