Міністерство внутрішніх справ Великої Британії не лише відмовило українській родині у наданні притулку, але й порадило доньці використовувати навушники з шумопоглинанням, аби запобігти панічним атакам від вибухів, пише Sky News.

Чому українській родині відмовили у наданні притулку?

З 2022 року за спеціальними візовими схемами близько 265 000 українців прийняли у Великій Британії після вторгнення Росії, пише Посольство України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.

Завдяки програмі "Homes for Ukraine" резиденти мали можливість спонсорувати громадян України та членів їхніх родин для переїзду до Великої Британії – і цю програму вже двічі продовжували. При цьому останнє продовження надало можливість українцям залишатися у країні до вересня 2028 року.

Втім, останнім часом все більше заяв від українців, що просять про притулок, відхиляють, натомість Міністерство внутрішніх справ країни радить переїхати до "безпечних районів" на заході України, або ж до столиці – попри те, що там існує дуже високий ризик ракетних атак та атак безпілотників.

Одній родині з донькою-підлітком, що страждає від панічних атак після переїзду з Києва на початку війни сказали, що родина може просто переміститися в межах України, а доньці порадили використовувати навушники з шумопоглинанням.

Відколи їй сказали повернутися до України та просто носити навушники з шумопоглинанням, у неї знову почалися панічні атаки,

– поділилася мати дівчини.

Родині порадили переїхати до Чернівців, Рівного чи Тернополя, називаючи ці райони "безпечними".

