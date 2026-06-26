Синоптики прогнозируют, что в ближайшее время температура в отдельных регионах Польши достигнет 40 градусов. В таких условиях выполнять рабочие обязанности может быть непросто или даже невозможно, поэтому правительство уже рекомендует работодателям изменить условия труда для своих сотрудников, пишет InPoland.

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Что изменится для работников в Польше из-за жары?

Жара в +40 градусов по Цельсию создает очень неблагоприятные условия для работы, поэтому глава Министерства семьи, труда и социальной политики Агнешка Дземянович-Бонк обратилась к Национальной инспекции труда с просьбой провести дополнительные проверки работодателей.

Я уважительно прошу вас провести усиленные проверки, чтобы выяснить, соблюдают ли работодатели права работников на защиту от жары и высоких температур на рабочих местах. Эти меры необходимы в связи с летней жарой и направлены на повышение безопасности тех, кто работает в жаркие дни,

– отметила министр.

Также она напомнила работодателям о том, что во время работы в жарких условиях они обязаны обеспечивать работников бесплатными напитками. Они должны быть доступны постоянно и в количествах, удовлетворяющих потребности всех работников.

В Польше воду должны предоставлять обязательно, когда температура достигает 25 градусов для работников на улице и 28 градусов для работы в помещении. Кроме того, во время проверки инспекторы будут следить за тем, оборудованы ли офисы соответствующими солнцезащитными элементами – шторами, рольставнями и т. п.

Кроме того, глава министерства посоветовала работодателям ввести дополнительные перерывы в течение дня, а также сократить рабочее время. Однако если работодатели выберут последний вариант, они не имеют права уменьшать заработную плату своим работникам.

Как из-за жары изменят законы?

Помимо рекомендаций для работодателей, правительство готовит также и строгие требования – правда, они начнут действовать только с 1 января 2027 года. Согласно им, будут введены определенные температурные ограничения для работы, а также работодатели будут обязаны принимать специальные меры в случае высоких температур.

Если на улице температура превысит 35 градусов, всю работу на улице придется прекратить. В помещении порог даже ниже — 32 градуса по Цельсию.