Синоптики обіцяють, що скоро температура в окремих регіонах Польщі досягне 40 градусів. І в таких умовах виконувати робочі обов'язки може бути непросто, або й неможливо, тож уряд вже радить роботодавцям змінити умови праці для своїх працівників, пише InPoland.

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Що зміниться для працівників у Польщі через спеку?

Спека у +40 градусів за Цельсієм створює дуже несприятливі умови для роботи, тож очільниця Міністерства сім'ї, праці та соціальної політики Агнешка Дземянович-Бонк попросила в Національної інспекції праці провести додаткові перевірки роботодавців.

Я шанобливо прошу вас провести посилені перевірки, щоб з’ясувати, чи роботодавці дотримуються прав працівників на захист від спеки та високих температур на робочих місцях. Ці дії необхідні через спеку влітку та мають на меті покращити безпеку тих, хто працює в спекотні дні,

– зазначила міністерка.

Також вона нагадала роботодавцям про те, що під час роботи у спекотних умовах вони зобов'язані забезпечувати працівників безплатними напоями. Вони мають бути доступні постійно та в кількостях, що задовольняють потреби всіх працівників.

В Польщі воду мають надавати обов'язково, коли температура досягає 25 градусів для працівників на вулиці, і 28 градусів для роботи в приміщенні. Також під час огляду інспектори перевірятимуть, чи обладнані офіси відповідними сонцезахисними елементами – шторами, ролетами тощо.

Окрім того, очільниця міністерства порадила роботодавцям запровадити додаткові перерви протягом дня, а також скоротити робочий час. Та якщо працедавці оберуть останній варіант, вони не мають права зменшувати заробітні плати своїм працівникам.

Як через спеку змінять закони?

Окрім рекомендацій для роботодавців, уряд готує також і суворі вимоги – щоправда, діяти вони почнуть лише з 1 січня 2027 року. Згідно з ними, будуть запроваджені певні температурні обмеження для роботи, а також працедавці будуть зобов'язані вживати спеціальних заходів у випадку високих температур.

Якщо на вулиці температура перевищить 35 градусів, усю роботу на вулиці доведеться припинити. У приміщенні поріг навіть нижчий – 32 градуси за Цельсієм.