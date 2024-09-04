Чому село виринуло на поверхню
Калліо виринуло на поверхню через аномальну спеку. На більшій території Греції упродовж останніх місяців – посуха. Ще взимку у країні випало надто мало снігу. А з першого місяця весни температура повітря різко пішла "у плюси". У результаті озеро Морнос (штучно створене) – рекордно обміліло.
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Мер муніципалітету Дімітріс Яннопулос зауважив, що такого не фіксували упродовж останніх понад 30 років.
День за днем вода убуває,
– наголосив Яннопулос.
Туристи збираються приїхати, аби подивитися на руїни Калліо. Тим часом вчені б'ють на сполох. Вони зауважують, що це – дуже тривожний сигнал. Якщо упродовж найближчого часу ситуація не зміниться, екологія Греції суттєво постраждає. Єдина надія – що майбутня зима буде дощовою.
"Це тривожний дзвінок. Ми не знаємо, що станеться в майбутній період. Якщо у нас буде бездощова зима, все стане складніше", – наголошують вчені.
Загалом ситуація у цьому регіоні – дуже складна. У місцевих криницях пересихає вода, а ризик лісових пожеж ще більше зростає.