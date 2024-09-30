Кордони коригуватимуть у районі швейцарського курорту Церматт, розташованого у кантоні Вале, інформує Blick. Пік його популярності припадає на зимовий сезон.

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Де у ЄС змінюватимуть кордони

Причиною таких змін для країн ЄС є танення льодовиків. У районі Церматта суттєві території визначаються лініями хребтів льодовиків. Оскільки вони тануть, кордони змінюються.

З нагальних змін: Швейцарія має відкоригувати свій кордон з Італією власне у районі Церматт. Тим часом кантон Женева "підправить" свій кордон з Францією. Причиною цієї зміни є ренатуралізація річок.



Європу чекають зміни кордонів / Unsplash

Станом на вересень 2024 року французько-швейцарська комісія вже зробила все необхідне для змін. Зокрема, підготували три угоди про демаркацію кордону. Мовиться відразу про 3 женевських регіони. До слова, жодних юридичних проблем з цим не буде. Наразі у випадку зміни кордонів міжнародне право передбачає можливість обміну рівноцінними територіями.

Варто зауважити, що Європа дуже страждає від глобального потепління. Першими удар на себе прийняли Альпи. Гори втрачають звичний вигляд.

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