250-кілограмова британська бомба була знайдена під час демонтажу мосту через річку Ельба. Влада оголосила, що вже сьогодні планує знешкодити пристрій, передає 24 Канал з посиланням на DW.

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Старе місто Дрездена евакуювали для знешкодження бомб

Британська бомба часів Другої світової війни була знайдена під час будівельних робіт на мосту Кароля. У вересні торік міст частково обвалився в річку Ельба.

У відповідь на цю ситуацію влада наказала евакуювати близько 10 000 мешканців з центральної частини Старого міста. Як запобіжний захід в місті були закриті школи, дитячі садки та урядові установи, розташовані поблизу.

Частина центру Дрездена на сході Німеччини була евакуйована в четвер вранці, оскільки підрозділи знешкодження бомб готуються знешкодити пристрій Другої світової війни, знайдений біля мосту Кароли,

– йдеться у повідомленні.



У Дрездені евакуювали все Старе місто через виявлену бомбу часів Другої світової / Фото DPA

Зазначаються, що значна частина критично важливого мосту через річку Ельба обвалилася рано вранці 11 вересня 2024 року, порушивши як автомобільний, так і трамвайний рух.

Під час подальших ремонтних робіт робітники виявили на місці аварії бомбу часів Другої світової.

До слова, під час будівельних та ремонтних робіт у великих німецьких містах часто знаходять боєприпаси часів Другої світової війни. Зокрема, Дрезден зазнав сильного бомбардування в лютому 1945 року, коли союзні війська скинули близько 4 000 бомб, що призвело до масштабних руйнувань і приблизно 25 000 людських жертв.