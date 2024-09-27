Цього разу дослідження провели експерти з Time Out. Вони оцінили "крутість" районів найпопулярніших міст світу.

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При цьому враховували те, як ці локації відображають все найкраще, що є в їхніх містах. Зокрема, мовиться про культуру, суспільний дух, місцеву кухню, крафтові напої тощо.

Який район визнали найкращим

Перемогла Франція, якій часто дістаються перші місця у різноманітних рейтингах. Водночас найкращим районом визнали не один з прекрасних куточків Парижа (як очікувалося). Пальму першості отримав район Нотр-Дам-дю-Мон, розташований у Бордо.



Тревел-експерти обрали найкращі райони світу / Unsplash

Зауважують, що колись цей район був Меккою художників. Тим часом зараз він нагадує ярмарок – веселий, барвистий, сповнений життя. Тревел-експерти зауважують, що район складається з "барвистих глухих кутів, покритих графіті провулків, вулиць, обсаджених платанами, і звивистих сходів".

Близько метро можна зустріти новоприбулих з Парижа та інших міст, які засмагають на терасах уздовж Рю-де-Лоді, змішуються з різноманітним натовпом панків та їхніх собак, жінок у барвистому одязі та старих моряків, що потягують пиво,

– розповіли тревел-експерти.

Окрім того, зауважують, що саме там можна знайти море художніх галерей, цікавих ресторанів, магазинів для будь-якого смаку та гаманця.

Окрім того, до рейтингу найкращих районів увійшли: