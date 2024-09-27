Цього разу дослідження провели експерти з Time Out. Вони оцінили "крутість" районів найпопулярніших міст світу.
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При цьому враховували те, як ці локації відображають все найкраще, що є в їхніх містах. Зокрема, мовиться про культуру, суспільний дух, місцеву кухню, крафтові напої тощо.
Який район визнали найкращим
Перемогла Франція, якій часто дістаються перші місця у різноманітних рейтингах. Водночас найкращим районом визнали не один з прекрасних куточків Парижа (як очікувалося). Пальму першості отримав район Нотр-Дам-дю-Мон, розташований у Бордо.
Тревел-експерти обрали найкращі райони світу / Unsplash
Зауважують, що колись цей район був Меккою художників. Тим часом зараз він нагадує ярмарок – веселий, барвистий, сповнений життя. Тревел-експерти зауважують, що район складається з "барвистих глухих кутів, покритих графіті провулків, вулиць, обсаджених платанами, і звивистих сходів".
Близько метро можна зустріти новоприбулих з Парижа та інших міст, які засмагають на терасах уздовж Рю-де-Лоді, змішуються з різноманітним натовпом панків та їхніх собак, жінок у барвистому одязі та старих моряків, що потягують пиво,
– розповіли тревел-експерти.
Окрім того, зауважують, що саме там можна знайти море художніх галерей, цікавих ресторанів, магазинів для будь-якого смаку та гаманця.
Окрім того, до рейтингу найкращих районів увійшли:
- Мерс Султан, Касабланка, Марокко.
- Переренан, Балі, Індонезія.
- Сонсу-дон, Сеул, Південна Корея.
- Кернс, Портленд, США.
- Стоукс Крофт і Сент-Полс, Брістоль, Англія.
- Чіппендейл, Сідней, Австралія.
- Прінсіпі Реал, Лісабон, Португалія.
- Глорія, Ріо-де-Жанейро, Бразилія.
- Віндзор, Мельбурн, Австралія.