І поки туристи думають, чи їхати в цю локацію, країна заявила про відкриття "другої Каппадокії". Як пише турецька преса, Міністерство культури та туризму почало працювати над перетворенням на популярний туристичний регіон відомої Фригійської долини.

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У Туреччині для туристів відкриють другу Каппадокію

Нова локація буде з казковими "димарями", термальними готелями та польотами на повітряній кулі.

Довідка: Фригійська долина – історична область, розташована у центральній Туреччині між містами Афьонкарахісар та Ескішехір, де близько 3 000 років тому процвітало могутнє Фригійське царство. Вона відома своїми фортецями та скельними спорудами, церквами римського та візантійського періодів та "неземними" ландшафтами, що дійсно нагадують знамениту Каппадокію.

90% відвідувачів регіону – це внутрішні туристи. Місцева влада активно намагається змінити цю тенденцію, залучаючи більшу кількість міжнародних туристів, з метою збільшити середню тривалість їхнього перебування до 3 днів.

У самому місті Афьонкарахісар акцент передбачається зробити на термальний туризм. Туристам готові запропонувати 11 000 лише п'ятизіркових місць у термальних готелях. Поки ці готелі відрізняє 60% завантаження, переважно з листопада по березень.

Найкращі термальні джерела Туреччини знаходяться у цьому регіоні. Наша найбільша проблема в тому, що немає гостей з-за кордону. Ми почали вести серйозну роботу у цьому напрямку. Було б чудово, якби ми змогли збільшити заповнюваність наших готелів до 75%, використовуючи закордонний потенціал,

– сказав гендиректор готелю Akrones Юнал Озген.

Важливою подією для зростаючого туристичного сектору є те, що "друга Каппадокія" запровадила польоти на повітряній кулі, що є віддзеркаленням популярної атракції "оригіналу". Ця пропозиція має на меті підвищити привабливість регіону для туристів.

Нещодавно для представників туристичної галузі з Організації американських держав (ОАД) була проведена презентація місцевих туристичних ініціатив.

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