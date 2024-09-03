Налякані туристи були змушені рятуватися. Вони тікали зі швидкістю світла.

Зверніть увагу Древнє й забуте: яке недооцінене європейське місто варто відвідати у вересні

Деталі про виверження Дуконо

Туристична група з 11 людей піднялася на вулкан Дуконо. Люди точно не очікували, що кульмінацією їхньої мандрівки стане його виверження. Все сталося дуже раптово: у той момент, коли туристи стояли біля кратера.

Хмара газу та попелу відразу почала накривати людей. У паніці туристи намагалися тікати. На щастя, їм вдалося врятуватися. Даних про постраждалих, на щастя, немає.

Спускатися з вулкана туристам довелося в екстремальних умовах. Схили Дуконо – дуже круті, вони точно не призначені, аби ними майже бігти.



Туристи тікають від виверження / Скриншот з відео

У Національному агентстві з надзвичайних ситуацій Індонезії вже відреагували на інцидент. Там закликали туристів відмовитися від відвідин Дуконо наразі.

Населенню не рекомендується підніматися на гору Дуконо або навіть перебувати поруч, оскільки наразі вулканічна активність усе ще висока,

– мовиться у повідомленні.

Зауважують: туристам дуже пощастило, що все закінчилося так добре.