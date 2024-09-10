Австрія – одна з найпопулярніших країн серед українських туристів. Левова частка мандрівників їдуть саме до Відня.

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Які ціни зараз у Відні

Валюта в Австрії – євро – 45,47 гривні. Відень важко назвати дуже бюджетним містом. Особливо на контрасті з Краковом або Прагою. Водночас австрійська столиця також і не входить до рейтингу найдорожчих міст світу.

Орендувати апартаменти у Відні можна за 80 – 100 євро за ніч. Номер у готелі коштуватиме від 150 – 200 євро за добу. Пообідати у ресторані можна за 15 – 20 євро. Випити каву – за 2 – 3 євро. Фірмовий австрійський десерт (штрудель або "Захер") обійдуться у 7 – 15 євро. Коктейль – від 5 євро.

Проїхатися один раз у громадському транспорті можна за 2,5 євро. Доїхати з Відня до Інсбрука (де Альпи) – за 50 євро.



Вихідні у Відні – завжди чудова ідея / Unsplash

Туристи зауважують: вихідні у Відні – не найдешевше задоволення, однак час у цьому казковому місті з фантастичною історією вартий кожного витраченого євро.