У Reddit користувачі поділилися своїми думками щодо локацій світу, в яких найбільш некомфортно пішоходам, розповідає Закордон 24. Найбільше дісталося Туреччині та Єгипту.

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Окрім того, туристи гостро розкритикували Індонезію, Індію, Філіппіни, В'єтнам, Малайзію та Таїланд. Найфантастичнішу історію розповіли про Філіппіни. Там довелося замовити таксі, бо було нереально перейти дорогу.

Туристів просто шокували два італійські міста

Серед європейських країн найбільше негативних відгуків зібрала Італія. Антирекорд побили Рим та Неаполь (місто називають південною столицею країни). Місцеві трафіки називають просто божевільними.

Рим... Машини просто не зупинялися перед пішоходами, будь-який маленький провулок ставав вулицею, і машина гула б позаду вас, якби ви не були обережні. Здавалося, машини просто приїжджали звідусіль,

– написав один з користувачів мережі.

Окрім того, люди почали ділитися лайфхаками, як все-таки перейти дорогу. Зокрема, рекомендують прилаштуватися біля когось з місцевих.



Італійський трафік шокує туристів / Unsplash

Варто зауважити, що Італія залишається найпопулярнішою країною серед українських туристів. Зокрема, туди можна поїхати з нашими туроператором, полетіти літаком з Кракова або добратися автобусом.

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