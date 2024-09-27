Новину повідомило Посольство України в Республіці Австрія. Там наголосили, що повідомлення про замінування будівлі надійшло у п'ятницю, 27 вересня.

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Деталі інциденту

Пресслужба посольства розповіла, що реакція на повідомлення була миттєвою. Вирішили зробити все можливе, аби гарантувати безпеку відвідувачам. Саме тому працівники посольства спільно з австрійською поліцією здійснили перевірку приміщень. Окрім того, негайно оцінили потенційні загрози.

У посольстві наголосили, що безпека людей – у безумовному пріоритеті.

27 вересня Посольство України в Республіці Австрія отримало повідомлення про можливе мінування будівлі. За результатом проведеної перевірки вибухових пристроїв не виявлено. Водночас австрійська поліція рекомендувала протягом дня утриматися від відвідування будівлі,

– мовиться у повідомленні.

Саме тому роботу посольства вирішили призупинити. Робота відновиться у понеділок, 30 вересня.

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