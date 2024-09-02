Туроператор Джанлука Чименті зауважив, що наразі острів Санторині переживає найгірший сезон в історії. На перший погляд здається: начебто все гаразд. Водночас реальність – зовсім інша.

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Чому Санторині переживає небачену кризу

За словами Чименті, вдень вулиці наповнені тисячами людей. Водночас вечорами Санторині починає нагадувати острів-привид.

Проблема в тому, що в соціальних мережах показують зовсім не те, що є насправді. Щоправда, острів порожній. Зараз, як ніколи, найгірший сезон за всю історію,

– наголошує Чименті.



Ситуація на Санторині лише погіршується / Unsplash

Станом на кінець літа готелі були заповнені лише на 30%. Ресторани – теж порожні. Люди прибувають щодня на круїзних лайнерах. Вони сходять на берег, роблять інстаграмні світлини й забираються геть. Тим часом Санторині не отримує жодного прибутку. Місцеві мешканці зауважують, що переживають найгірший час. Вдень туристів так багато, що ніде яблуку впасти, тим часом прибутку від них фактично немає.

Варто зауважити, що Греція – одна з країн, які активно протестують проти туристів. Зокрема, це стосується й Санторині.