Її перформанс потрапив до Книги рекордів Ґіннесса як "Найдовша анімація, виконана дронами" завдяки захоплюючому 30-хвилинному різдвяному шоу в Техасі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Interesting Engineering.

Читайте також Перед Різдвом з Ейфелевої вежі евакуювали понад тисячу туристів через неприємний інцидент

Дрони утворили в небі Техасу гігантського Санта-Клауса

Різдвяне шоу за участю понад 5 000 дронів відбулося на території комплексу образотворчого мистецтва та легкої атлетики Birdville ISD в Норт-Річленд-Хіллз, що в штаті Північний Річленд. Ця подія не лише зачарувала глядачів, але й встановила новий рекорд для компанії, перевершивши попереднє досягнення у 2 500 дронів, встановлене лише тижнем раніше.

Ми не тільки поширювали святковий настрій, але й поставили свій 11-й рекорд Ґіннеса!

– сказав Престон Ворд, головний пілот Sky Elements.

Унікальний поворот у традиційній розвазі – глядачі залишалися у своїх автомобілях, насолоджуючись нещодавнім шоу з синхронізованим саундтреком. Відвідувачі мали змогу слухати музику, розповідь та звукові ефекти, налаштувавши свої автомобільні радіоприймачі на визначену FM-частоту.



Різдвяне світлове шоу дронів в небі Техасу / Скриншот з відео

Спершу в небі утворили гігантську, реалістичну індичку, яка різко розпустила своє пір'я. Далі дрон-шоу перетворилося на чарівну різдвяну сцену з різними ілюстраціями. Зрештою, з'явився Санта-Клаус та його олені.

Як це було: дивіться відео