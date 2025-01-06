Якщо ви вже давно мрієте побачити північне сяйво, то Гренландія є ідеальним місцем, і дістатися до неї тепер буде набагато простіше. Також ви побуваєте в країні, 80% території якої вкрито льодом – навіть важко уявити, передає 24 Канал з посиланням на Express.

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Гренландія нарешті отримала аеропорт

Столиця Гренландії, Нуук, покращить свої можливості для авіаперевезень завдяки реконструкції аеропорту, який матиме нову 2000-метрову злітно-посадкову смугу. Ця модернізація дозволить приземлятися великим літакам з міжнародних напрямків. Раніше цьому перешкоджали інфраструктурні обмеження та недостатня довжина злітно-посадкової смуги.

Довжина смуги збільшилася з 950 метрів. Це покращення прокладає шлях до історичної віхи влітку 2025 року, коли мають розпочатися прямі рейси до Сполучених Штатів, Канади, Ісландії та Данії.

Це справді історична віха, оскільки вперше з'являться прямі рейси через Атлантику до столиці країни. Уявіть собі, як вранці вилітаєте з Нуука, щоб ввечері вже насолоджуватися французькою кухнею в Парижі. Сьогоднішній день знаменує початок нової ери для Гренландії,

– заявив гендиректор аеропортів Гренландії Єнс Лаурідсен.

При цьому зазначається, що прямі рейси з Великої Британії поки залишаються недоступними, оскільки наразі не існує встановленого авіамаршруту, що з'єднує Гренландію з цією країною.

Коли будуть перші рейси і куди

Починаючи з 3 березня 2025 року, буде запущено два щотижневі рейси до аеропорту Кефлавік у Рейк'явіку, а також 5 щотижневих рейсів до аеропорту Копенгагена.



На острові Гренландія відкриють новий аеропорт / Фото Pexels

Ще запустять прямі рейси до двох аеропортів Данії – Біллунда та Ольборга. Тоді як авіакомпанія United Airlines почне виконувати рейси до Нью-Йорка 15 червня з частотою двічі на тиждень.

Крім того, відомо, що у 2026 році в південному регіоні острова Гренландія мають відкритися ще два аеропорти.