Нове дослідження виявило дивовижні тенденції серед мандрівників, кидаючи виклик поширеним уявленням про вплив онлайн. Глобальне опитування, проведене Opodo, пролило світло на складний зв'язок між соціальними мережами та звичками подорожувати. Воно включало 9 000 респондентів у всьому світі, з яких 2 000 з Британії.

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Як соціальні мережі формують звички у відпустці

Дивно, але британські мандрівники, як видається, найменше залежать від соціальних мереж, коли справа доходить до виходу за межі зони комфорту.

У той час як 37% респондентів у всьому світі визнали, що соціальні медіа спонукають їх досліджувати нові напрямки, лише 14% британців повідомили те саме. Цікаво, що британські чоловіки вдвічі частіше піддавалися впливу, ніж жінки, – 19% проти 9%.

Дослідження також показало, що головною мотивацією для святкових постів для всіх вікових груп є збереження пам'яті, а не хвилювання. Ця тенденція була особливо помітною серед покоління Z: 59% вказали це як головну причину для обміну інформацією про подорожі.

Однак респонденти у Британії знову протистояли цій тенденції: лише 34% публікували повідомлення на пам'ять, а значні 30% воліли залишатися офлайн під час відпустки.



Як соцмережі впливають на нас у відпустці / Фото Unsplash

Коли справа доходить до невтішного досвіду, британські мандрівники виявили помітне небажання ділитися негативними відгуками в Інтернеті:

78% британських респондентів, яких надихнули соціальні мережі на подорожі, повідомили, що їхні очікування виправдалися.

І навпаки – 41% іспанських мандрівників почувалися розчарованими своїми напрямками, натхненними соціальними мережами.

Попри ці тенденції, 35% учасників опитування по всьому світу виявили бажання залишатися справжніми в соцмережах, коли йдеться про враження від поїздок.

То чи впливають на нас у подорожах соцмережі?

В цілому, дослідження відображає картину складного взаємозв'язку між соціальними мережами та подорожами. Все ж таки 51% респондентів у всьому світі вважають, що соціальні мережі мають "неоднозначний вплив" на враження від подорожей.

При цьому британські мандрівники виявляються більш розбірливими у використанні цих платформ, а 18% повідомили, що вони, швидше за все, "відключаються" під час відпустки.

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