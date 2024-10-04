Страховий сервіс HelloSafe у своєму свіжому дослідженні визначив країни світу, де відпочинок обходиться найдешевше. Також назвав найдорожчі країни.
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15 найдешевших країн світу у 2024 році
Лаос перетворився на найдоступніший туристичний напрямок на півострові Індокитай у Південно-Східній Азії. Туристи можуть розраховувати витратити в середньому лише 10 фунтів стерлінгів на день, і ця цифра включає проживання, харчування та транспорт.
Казахстан посідає наступне місце з середньоденними витратами в 15 фунтів стерлінгів, за ним слідує Руанда, де середньоденні витрати становлять 16 фунтів стерлінгів.
- Лаос (середні щоденні витрати 10 фунтів стерлінгів).
- Казахстан (15 фунтів стерлінгів).
- Руанда (16 фунтів стерлінгів).
- Гана (16 фунтів стерлінгів).
- Монголія (18 фунтів стерлінгів).
- Вірменія (20 фунтів стерлінгів).
- Буркіна-Фасо (21 фунтів стерлінгів).
- Грузія (22 фунтів стерлінгів).
- Малі (23 фунтів стерлінгів).
- Бірма (25 фунтів стерлінгів).
- Гаїті (25 фунтів стерлінгів).
- Малаві (25 фунтів стерлінгів).
- Індія (27 фунтів стерлінгів).
- Непал (28 фунтів стерлінгів).
- Сербія (28 фунтів стерлінгів).
Лаос – найдешевша країна для відвідування / Unsplash
15 найдорожчих країн світу у 2024 році
А ось найдорожчою для відвідування країною світу аналітики визнали країну Карибського басейну Барбадос, де один день відпочинку обходиться у 261 фунт стерлінгів. За ним слідують ще дві острівні держави регіону – Антигуа і Барбуда з 244 фунтами стерлінгів щоденних витрат і Сент-Кітс і Невіс з 215 фунтами стерлінгів щоденних витрат.
- Барбадос (середні щоденні витрати 261 фунтів стерлінгів).
- Антигуа і Барбуда (244 фунтів стерлінгів).
- Сент-Кітс і Невіс (215 фунтів стерлінгів).
- Мальдіви (207 фунтів стерлінгів).
- Гренада (205 фунтів стерлінгів).
- Швейцарія (200 фунтів стерлінгів).
- США (197 фунтів стерлінгів).
- Мікронезія (195 фунтів стерлінгів).
- Гренландія (179 фунтів стерлінгів).
- ОАЕ (175 фунтів стерлінгів).
- Ліхтенштейн (175 фунтів стерлінгів).
- Багами (173 фунтів стерлінгів).
- Оман (171 фунтів стерлінгів).
- Монако (159 фунтів стерлінгів).
- Сан-Томе і Прінсіпі (155 фунтів стерлінгів).
Загалом дослідження охопило 136 країн світу. Україну експерти не аналізували.
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