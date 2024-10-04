Страховий сервіс HelloSafe у своєму свіжому дослідженні визначив країни світу, де відпочинок обходиться найдешевше. Також назвав найдорожчі країни.

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15 найдешевших країн світу у 2024 році

Лаос перетворився на найдоступніший туристичний напрямок на півострові Індокитай у Південно-Східній Азії. Туристи можуть розраховувати витратити в середньому лише 10 фунтів стерлінгів на день, і ця цифра включає проживання, харчування та транспорт.

Казахстан посідає наступне місце з середньоденними витратами в 15 фунтів стерлінгів, за ним слідує Руанда, де середньоденні витрати становлять 16 фунтів стерлінгів.

Лаос (середні щоденні витрати 10 фунтів стерлінгів). Казахстан (15 фунтів стерлінгів). Руанда (16 фунтів стерлінгів). Гана (16 фунтів стерлінгів). Монголія (18 фунтів стерлінгів). Вірменія (20 фунтів стерлінгів). Буркіна-Фасо (21 фунтів стерлінгів). Грузія (22 фунтів стерлінгів). Малі (23 фунтів стерлінгів). Бірма (25 фунтів стерлінгів). Гаїті (25 фунтів стерлінгів). Малаві (25 фунтів стерлінгів). Індія (27 фунтів стерлінгів). Непал (28 фунтів стерлінгів). Сербія (28 фунтів стерлінгів).



Лаос – найдешевша країна для відвідування / Unsplash

15 найдорожчих країн світу у 2024 році

А ось найдорожчою для відвідування країною світу аналітики визнали країну Карибського басейну Барбадос, де один день відпочинку обходиться у 261 фунт стерлінгів. За ним слідують ще дві острівні держави регіону – Антигуа і Барбуда з 244 фунтами стерлінгів щоденних витрат і Сент-Кітс і Невіс з 215 фунтами стерлінгів щоденних витрат.

Барбадос (середні щоденні витрати 261 фунтів стерлінгів). Антигуа і Барбуда (244 фунтів стерлінгів). Сент-Кітс і Невіс (215 фунтів стерлінгів). Мальдіви (207 фунтів стерлінгів). Гренада (205 фунтів стерлінгів). Швейцарія (200 фунтів стерлінгів). США (197 фунтів стерлінгів). Мікронезія (195 фунтів стерлінгів). Гренландія (179 фунтів стерлінгів). ОАЕ (175 фунтів стерлінгів). Ліхтенштейн (175 фунтів стерлінгів). Багами (173 фунтів стерлінгів). Оман (171 фунтів стерлінгів). Монако (159 фунтів стерлінгів). Сан-Томе і Прінсіпі (155 фунтів стерлінгів).

Загалом дослідження охопило 136 країн світу. Україну експерти не аналізували.

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