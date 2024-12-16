Люди порівнюють її з ялинками в інших містах, демонструючи, що лондонська нібито "надто проста". Про це пише 24 Канал.

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Що відомо про ялинку в Лондоні 2024 та чому її висміюють в мережі

На Трафальгарській площі Лондона красується головна ялинка міста, яку передала Норвегія в рамках 80-річної традиції.

Довідка. Протягом 77 років Норвегія дарує Великій Британії велику ялинку на знак подяки за допомогу в розгромі нацистів під час Другої світової війни та звільненні Норвегії від німецької окупації.

Цьогорічне дерево родом з Грефсенклейву – гірськолижного курорту на північ від Осло. Його вік близько 60 років, а висота – приблизно 19 метрів.

Ялинку, під супроводом хору, запалили 8 грудня.

Цьогорічне різдвяне дерево прикрашене доволі скромно, що неабияк здивувало багатьох людей. Також деякі вважають, що вона "не надто пишна".

У мережі висміюють лондонську ялинку: дивіться відео

Крім цього, британську ялинку порівнюють з нью-йоркською ялинкою біля Рокфеллер-центру та деревами у європейських містах.

Різдвяні ялинки у Лондоні та Нью-Йорку: дивіться відео

Реакції користувачів розділилися. На противагу тих, хто висміює дерево, є й ті, яким воно подобається. Деякі зазначають, що доцільніше використовувати міські гроші на щось більш корисне.

"Що це за кактус поставили в Лондоні?";

"Гірлянди з Тему, ха-ха";

"Що це?";

"Дякую, Норвегія";

"Тому що там дійсно знають, на що важливо і потрібно витрачати кошти. А не дешеві понти";

"Що ви причепилися? Ялинка, натуральна, височезна, зелена! Дуже красива!";

"Це справжня ялинка, а не залізо, обмотане мішурою. Така ялинка мені більше подобається";

"Люди почали забувати, як виглядає справжня ялинка".

Різдвяна ялинка на Трафальгарської площі стоятиме до 5 січня 2025 року.