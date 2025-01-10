Кордони та уряди постійно змінювалися, тож іноді нація з багатою та довгою історію може мати молоду державність. До прикладу, як Україна, яка відновила свою незалежність у 1991 році. Тож це доволі суперечливе питання і все залежить від того, за якими критеріями вимірювати вік країни. Про це пише 24 Канал.

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Яка країна найстаріша за датою заснування

Навряд історики колись дійдуть згоди щодо однієї "найстарішої країни". Однак якщо орієнтуватися на задокументовану історію правління цивілізацій у межах територій, подібних до кордонів сучасних країн, то найстарішою державою можна вважати Єгипет.

Так, Єгипет є найстарішою країною світу, якщо прийняти дату його заснування в 3150 році до нашої ери. Це орієнтовний початок правління фараона Нармера, який був першим царем першої династії Єгипту, і кінець стародавнього Єгипту.



Єгипет одна із найстаріших країн у світі / Pexels

Палета Нармера, яка відображає сцени з життя фараона, говорить про те, що саме Нармер об'єднав Верхній і Нижній Єгипет.

Незалежно від того, чи справді Нармер об'єднав Єгипет, "Палітра" датується "саме тим періодом, коли Єгипет вперше став об'єднаною, могутньою, багатою та грамотною державою,

– писав історик Роберт Дж. Венке в Оксфордській енциклопедії стародавнього Єгипту.

Загалом Єгипет називають колискою прадавньої цивілізації, адже він має одну з найдавніших історій у світі.

Стародавній Єгипет був одним із перших центрів ранньої писемності, сільського господарства, урбанізації, організованої релігії та центрального уряду.