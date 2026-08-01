Не лише з технічних причин: Латвія закрила кордон із Білоруссю

Латвія тимчасово закрила кордон із Білоруссю, офіційно пояснивши це технічними причинами. Напередодні влада країни попереджала про загострення "гібридної міграційної війни".

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Латвії Яніс Домбрава в X.

Що відомо про закриття кордону між Латвією та Білоруссю?

Напередодні Яніс Домбрава звернувся до громадян із закликом утриматися від поїздок до Білорусі або якнайшвидше повернутися додому, якщо вони вже перебувають на території сусідньої країни. За його словами, через ескалацію так званої "гібридної міграційної війни" з боку Білорусі безпечний перетин кордону може бути ускладнений. Міністр також повідомляв, що Естонія направить додаткових прикордонників для посилення охорони зовнішнього кордону Латвії.

Тим часом латвійський портал Delfi спростував інформацію, поширену в соцмережах, про нібито відновлення прикордонного контролю між Латвією та Литвою. У виданні наголосили, що перевірки, які проводить литовська сторона, не означають повернення до повноцінного прикордонного контролю, який існував до вступу країн Балтії до Шенгенської зони.

Раніше уряд Латвії продовжив режим посиленої охорони кордону з Білоруссю до кінця року через збільшення кількості спроб незаконного перетину. Посилений контроль діє у Лудзенському та Краславському краях, Аугшдаугівському краї, Даугавпілсі, а також у Каунатській волості Резекненського краю. За даними Державної прикордонної охорони Латвії, у 2025 році було попереджено понад 12 тисяч спроб нелегального перетину кордону з боку Білорусі, тоді як у 2024 році таких випадків зафіксували понад 5,3 тисячі.

До слова, Росія з 1 липня 2026 року тимчасово закрила низку залізничних пунктів пропуску на кордоні з Латвією, Естонією та Фінляндією. Обмеження стосуються руху людей, транспорту, товарів і вантажів. Під закриття потрапили пункти пропуску у Виборзі, Світогорську, Вяртсиля, Люття, Санкт-Петербурзі, а також Печорах на кордоні з Естонією та Питаловому на кордоні з Латвією. Причини такого рішення російська влада не пояснила.

Нагадаємо, президент Латвії Едгарс Рінкевичс закликав НАТО готуватися до можливої ескалації з боку Росії. За його словами, Альянс має показати Кремлю, що у разі агресії відповідь буде швидкою та рішучою. Він наголосив, що для безпеки недостатньо лише збільшувати оборонні бюджети – країнам потрібні запаси зброї, боєприпасів і сильна оборонна промисловість. Також Рінкевичс підкреслив, що США залишаються ключовим союзником у захисті Європи.