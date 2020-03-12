Закриття КПП через коронавірус: яка ситуація на пункті пропуску "Шегині"

Україна закриває увесь західний кордон з країнами Європейського Союзу, а також вантажний та пасажирський пункти на Одещині. Таке рішення ухвалили, аби запобігти поширенню коронавірусу. Однак яка зараз ситуація на пункті пропуску "Шегині", що на Львівщині, – читайте далі.

Найімовірніше, заборона вступить у дію сьогодні, 12 березня 2020 року, о 22:00. На Львівщині першими закриють КПП "Рава-Руська", "Хирів" та "Шегині".

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Зокрема, на пункті пропуску "Шегині" робота триває у стандартному режимі. У черзі стоїть близько 20-25 машин. Однак місцеві запевнили, що так відбувається завжди.

Люди, які їдуть до Польщі або ж повертаються в Україну стверджують, що достовірної інформації про закриття кордону вони не знають. Є й ті, хто переконаний – пункт пропуску "Краківець-Корчова" працюватиме, а закриють інші. Більшість українців стурбовані, що не зможуть поїхати у Польщу за продуктами.

Прикордонники також запевнили, що ніяких вказівок не отримували, а тому планують працювати як зазвичай.

Яка ситуація на пункті пропуску "Шегині": дивіться відео

Що відомо про закриття пунктів пропуску на кордоні? Після оголошення карантину в Україні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що з 12 березня уряд закриває 219 пунктів пропуску громадян і автотранспорту. Однак 49 працюватимуть. Також уряд ухвалив рішення про зупинення авіасполучення з Італією.



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