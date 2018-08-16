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Закриття справи проти Кернеса: ГПУ подала апеляцію

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Геннадій Кернес
Геннадій Кернес / 24 Канал

Генеральна прокуратура України подала апеляційну скаргу на рішення Київського районного суду Полтави щодо закритті справи щодо міського голови Харкова та його охоронців.

Про це у четвер у своєму Facebook повідомив речник Генпрокуратури Андрій Лисенко.

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"16 серпня Генпрокуратура встановленим порядком подала апеляційну скаргу до Київського районного суду м. Полтава на рішення цього суду про закриття справи стосовно Кернеса", – написав Лисенко.

10 серпня Київський районний суд Полтави закрив справу щодо харківського міського голови Геннадія Кернеса та його охоронців щодо катування людей. Суддя Київського райсуду Полтави Андрій Антонов розцінив систематичну неявку прокурорів на дебати у справі міського голови Харкова Геннадія Кернеса і його охоронців Віталія Блінніка і Євгена Сміцького як відмову від обвинувачення та закрив кримінальну справу.

У ГПУ за фактом закриття судом справи проти Кернеса відкрили кримінальне провадження.

Потерпілий у справі щодо мера Харкова Сергій Ряполов також заявив, що має намір оскаржити закриття провадження.

Теги: Новини України Новини політики Розслідування Новини Харкова Геннадій Кернес ГПУ
Джерело: 24 Канал
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