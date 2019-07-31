10:20
31 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Росія у вогні. Чому в Навального з'явилась алергія
      Вєсті Кремля
      20:48, 30 липня
      Вєсті. UA: Ляшко став королем. Чого навчилися в "Слузі народу"
      Вєсті.UA
      20:25, 30 липня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини економіки
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ

      Залізничний транзит з Росії може перешкодити "Укрзалізниці" вивезти урожай зерна, – Криворучко

      151 Читать новость на русском
      "Укрзалізниця"
      "Укрзалізниця" / agropolit.com

      Україна повинна поставити в пріоритет національні інтереси і в піковий період навантаження на залізницю, який традиційно припадає на серпень-вересень, забезпечити в першу чергу вагонами вітчизняних перевізників.

      Про це заявив в інтерв'ю глава асоціації власників вагонів Олександр Криворучко.

      За словами Криворучка, для залізниці дуже вигідний транзит, при цьому його обсяги ситуативно ростуть.

      "Якщо, наприклад, в січні-травні йшлося про приблизно 300 тисяч тонн транзитних вантажів, в основному, до речі, з Росії, то план на липень вже становить понад 700 тисяч тонн", – заявив Криворучко.

      За даними експерта, збільшення кількості транзиту на серпень-вересень – одна з причин крайнього посилення і без того пікового навантаження на залізницю в напрямку великої Одеси. Крім збору рекордного в цьому році врожаю зернових, а також збільшення обсягів транзиту, в цей час запланований масштабний ремонт автомобільних доріг, що не дозволить розвантажити залізницю за рахунок автотранспорту. Також навантаження в даний період на залізницю буде більшим в зв'язку з тим, що на серпень у багатьох металургійних підприємств припадає період ремонтів. Відповідно, залізорудну сировину, яку по залізниці доставлялося для внутрішньої переробки на металургійних комбінатах, відправлятиметься на експорт. І це теж призведе до того, що навантаження в серпні-вересні буде ще вище, заявив Криворучко.

      За його словами, "Укрзалізниця" повинна в поточній ситуації підтримати вітчизняних вантажовідправників і віддати пріоритет українським вантажам.

      "Я ні в якому разі не закликаю до розриву якихось транзитних договорів, тому що це вигідно, це суперечить нашим національним інтересам. Ми повинні тут заробляти, у нас вигідне географічне розташування. Але при цьому ми повинні віддавати пріоритет першу чергу нашому вітчизняному бізнесу", – заявив глава асоціації.

      blog_ava
      Що робити, коли вжалила медуза – важливі поради
      сьогодні
      5408
      Теги: Укрзалізниця Металургія Зерно Експорт
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Успіх Зеленського ставить перед Кремлем неприємні питання, – Die Presse
      сьогодні , 10:00 Успіх Зеленського ставить перед Кремлем неприємні питання, – Die Presse
      Світові Медіа 5425
      Україна стане майданчиком для протистояння Росії та США
      сьогодні , 08:50 Україна стане майданчиком для протистояння Росії та США
      Блог Медіа 685
      Штраф за украинские номера, атмосфера Освенцима и вода почасово: новости Крымнаша
      30 липня , 22:05 Штраф за украинские номера, атмосфера Освенцима и вода почасово: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец
      Історія компанії Meizu: від успіху до розвалу
      30 липня , 21:15 Історія компанії Meizu: від успіху до розвалу
      Анастасія Кушпіт 4719
      Від психіатра до пауерліфтера: хто став депутатом Ради 9-го скликання
      30 липня , 20:35 Від психіатра до пауерліфтера: хто став депутатом Ради 9-го скликання
      Світлана Попова 7242
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук