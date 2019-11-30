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      Залучили спецназ і БТР: у Запоріжжі затримали членів злочинної банди – відео штурму

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      Силовики затримали злочинців у Запоріжжі / скріншот

      У Запоріжжі затримали членів організованої злочинної групи, які причетні до понад 20 особливо тяжких злочинів.

      За даними правоохоронців, створена батьком і двома синами банда налічувала більше 20 членів. Вони займалися розбійними нападами, викраденнями людей, грабунком. Про це повідомляє поліція Запорізької області.

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      Зараз затримано п'ятьох найбільш активних учасників угруповання. Решту членів групи продовжують розшукувати.

      Побоюючись опору, правоохоронці залучили до затримання спецпідрозділ КОРД, батальйон поліції особливого призначення, відділ швидкого реагування Департаменту внутрішньої безпеки, а також вибухотехнічну службу.


      Поліція вилучила у злочинців зброю / фото Нацполіції

      Всього сьогодні провели 46 обшуків за адресами, які пов'язані з членами банди. Було вилучено зброю, боєприпаси, транспортні засоби, гроші і наркотики.

      Дивіться відео штурму поліції у Запоріжжі:

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Поліція Новини Запоріжжя Кримінальні новини Кримінал
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