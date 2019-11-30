Залучили спецназ і БТР: у Запоріжжі затримали членів злочинної банди – відео штурму

У Запоріжжі затримали членів організованої злочинної групи, які причетні до понад 20 особливо тяжких злочинів.

За даними правоохоронців, створена батьком і двома синами банда налічувала більше 20 членів. Вони займалися розбійними нападами, викраденнями людей, грабунком. Про це повідомляє поліція Запорізької області.

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Зараз затримано п'ятьох найбільш активних учасників угруповання. Решту членів групи продовжують розшукувати.

Побоюючись опору, правоохоронці залучили до затримання спецпідрозділ КОРД, батальйон поліції особливого призначення, відділ швидкого реагування Департаменту внутрішньої безпеки, а також вибухотехнічну службу.



Поліція вилучила у злочинців зброю / фото Нацполіції

Всього сьогодні провели 46 обшуків за адресами, які пов'язані з членами банди. Було вилучено зброю, боєприпаси, транспортні засоби, гроші і наркотики.

Дивіться відео штурму поліції у Запоріжжі: