06:23, 2 листопада

В Інституті вивчення війни порівняли головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та начальника генштабу збройних сил Росії Валерія Герасимова як військових керівників.

Аналітики зазначили, що російський наступ біля Авдіївки – доказ того, що російський генштаб не зміг засвоїти попередні уроки невдалих наступів за участі механізованих атаках з піхотою.

Ситуація на Авдївському напрямку, де ворог зазначає великих втрат у техніці та особовому складі, нагадує провал наступу на Вугледар на заході Донецької області взимку 2022-2023 років, який характеризувався кількома хвилями механізованих атак на укріплені українські позиції.

Тоді ці штурми важкої піхоти повністю знищили російські підрозділи, які брали участь у них, у тому числі 155-ту морську піхотну бригаду (Тихоокеанський флот), яку, як повідомляється, довелося кілька разів відновлювати через втрати, зазнані під Вугледаром.

Начальник російського Генерального штабу генерал армії Валерій Герасимов несе остаточну відповідальність за цю невдачу як на посаді начальника російського Генерального штабу, так і на загальнокомандувачі театру дій. Контраст між невдачею Герасимова в цьому плані та вдумливою та публічною оцінкою генералом Залужним викликів, які постали перед Україною, та шляхів їх вирішення є помітним, – йдеться у звіті ISW.