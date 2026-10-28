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Залужний попередив про небезпечну помилку в оборонці: яка зброя потрібна Україні?

Валерій Залужний Автор колонки

Одним із пріоритетів українських дипломатів, інвесторів та оборонних компаній сьогодні є налагодження промислової співпраці між британськими та українськими виробниками. Усе це і є проявом стратегічного партнерства України та Великої Британії, яке вигідне обом країнам та допомагає зміцнювати нашу спільну обороноздатність.

Налагодженню співпраці сприяють також різні виставки нових видів озброєння, які організовують наші партнери за участю українських виробників. Про це пише Валерій Залужний.

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Оборонна промисловість має відповідати потребам війни

Нам потрібні міцні партнерства та дієві союзи. Партнерства, засновані не на порожніх обіцянках і магічній зброї, якої не існує, а на реальній силі і досвіді, який коштує тисячі життів.

Я завжди наголошую на зустрічах з британськими урядовцями та виробниками: ми маємо вже сьогодні виробляти те, що буде потрібно завтра. Оборонна промисловість повинна відповідати реальним потребам війни, а не маркетингу, і забезпечувати нас необхідним озброєнням незалежно від зовнішніх обставин.

Для цього потрібно розвивати технології, здешевлювати їх, бо не може засіб нападу бути у сто разів дешевшим від засобів захисту. Треба спільно будувати виробництва. Інвестиції мають іти не лише у промисловість, а й у науку, прикладні дослідження та підготовку спеціалістів. Потрібна довгострокова стратегія, а не окремі проєкти, і саме над цим ми працюємо з Великою Британією.

Ми маємо діяти разом уже зараз. Адже йдеться не лише про нашу здатність вистояти, а й про те, чи зможуть наші діти жити у мирі.

Колонка є особистою думкою автора, редакція 24 Каналу може не поділяти її.

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