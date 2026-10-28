Залужний попередив про небезпечну помилку в оборонці: яка зброя потрібна Україні?

Налагодженню співпраці сприяють також різні виставки нових видів озброєння, які організовують наші партнери за участю українських виробників. Про це пише Валерій Залужний.

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Оборонна промисловість має відповідати потребам війни

Нам потрібні міцні партнерства та дієві союзи. Партнерства, засновані не на порожніх обіцянках і магічній зброї, якої не існує, а на реальній силі і досвіді, який коштує тисячі життів.

Я завжди наголошую на зустрічах з британськими урядовцями та виробниками: ми маємо вже сьогодні виробляти те, що буде потрібно завтра. Оборонна промисловість повинна відповідати реальним потребам війни, а не маркетингу, і забезпечувати нас необхідним озброєнням незалежно від зовнішніх обставин.

Для цього потрібно розвивати технології, здешевлювати їх, бо не може засіб нападу бути у сто разів дешевшим від засобів захисту. Треба спільно будувати виробництва. Інвестиції мають іти не лише у промисловість, а й у науку, прикладні дослідження та підготовку спеціалістів. Потрібна довгострокова стратегія, а не окремі проєкти, і саме над цим ми працюємо з Великою Британією.

Ми маємо діяти разом уже зараз. Адже йдеться не лише про нашу здатність вистояти, а й про те, чи зможуть наші діти жити у мирі.