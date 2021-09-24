В МВД их поначалу назвали "специальными", и их поиск может навести на след и позволить вычислить поставщиков Источники Цензор.Нет, близкие к оружейному бизнесу, дали информацию о происхождении патронов киллера, которыми он вел огонь по машине Сергея Шефира, чтобы оказать помощь следствию.

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"Это из партии патронов 7,62х39, ввезенных в Украину из Венгрии, где каждая гильза была промаркирована для определения патрона как спортивного. Клеймо SM - это Sport Munition, они поступили в продажу лет 6 назад в несуществующем сейчас магазине "Золотой фазан" во Львове. Эти патроны продавались как гражданские спортивные, с оговоркой, что для использования только на полигоне, а не на охоте. Как они смогли это сделать – непонятно, но ни до, ни после никто этого фокуса не делал. Но это партия ограниченная.

Патрон, который использовал киллер / Фото из фейсбука Юрия Бутусова

Сами по себе патроны – не специальные, а обычные армейские с пулей ПС, производства ГДР. Венгры их купили, распаковали из армейской тары, промаркировали каждый патрон, чтобы назвать спортивными (вероятно, для обхода какого-то своего внутреннего правила оборота), после чего некий сноровистый коммерсант сумел ввезти их в Украину и сертифицировать к гражданскому обороту. Это продавалось в магазине под разрешение. Партия была ограничена, новых поставок, насколько мне известно, не было".

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Показательная деталь

Киллер использовал патроны, которые были в коммерческой продаже, происхождение которых, очевидно, как ему кажется, труднее идентифицировать. А патроны, на самом деле, могут быть интересной цепочкой. Количество их владельцев не так велико, и при обыске любой такой патрон либо использование такого патрона может теперь дать наводку на вероятного киллера и его сообщников.

Интересный след.