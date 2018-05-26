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Замах на Стерненка: нападника звільнили з-під арешту

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Нападника, який скоїв замах на Стерненка, звільнили з-під арешту
Нападника, який скоїв замах на Стерненка, звільнили з-під арешту / Колаж 24 Канал

Активіст Сергій Стерненко опублікував фото свого нападника – Олександра Ісайкула і заявив, що у суботу, 26 травня, його випустили на волю.

Про це він повідомляє у Facebook.

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Це Олександр Ісайкул. Він був одним з нападників на мене 24 травня. Після замаху він втік, але був затриманий поліцією. За повідомленнями ряду медіа, що посилаються на радника начальника ГУНП Руслана Форостяка, нападника сьогодні відпустили на волю,
– пише Стерненко.

За словами активіста, нападник зараз перебуває у якості свідка.

Нагадаємо, вночі проти 25 травня в Одесі двоє невідомих здійснили напад на активіста Сергія Стерненка. Чоловік зумів себе захистити та завдав смертельного удару ножем одному з нападників, іншому ж вдалося втекти. Згодом зловмисника затримали та оголосили про підозру у скоєнні злочину.

Хто такий Сергій Стерненко? Український громадський діяч, екс-член "Проводу" та екс-очільник одеського обласного осередку "Правого сектора" (2014-2017, псевдо "Берія"), активний учасник Революції Гідності, один із засновників "Народної люстрації". Стерненко постійно критикує місцеву владу Одеси та бореться проти незаконних забудов у місті, а також проти виступів українських зірок, що гастролюють Росією.

Теги: Новини України Новини Одеси Сергій Стерненко Кримінальні новини Поліція Жертви
Джерело: 24 Канал
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