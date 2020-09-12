А коли вакцину придумають, то вже все? Можна вколотися і сміливо їхати у відпустку? Ні, друзі. Далі – матеріал мовою оригіналу.

Мало вакцину придумать, надо еще убедить другие страны, что она действует и безопасна. Эти все три обсуждаемые фазы – только фазы разработки.

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Если ваша страна не производит вакцину, то она ее закупает. Закупают не на прямую у производителя, а через альянсы. Европейский или Глобальный. Норвегия без мыла пролезла и в тот и в тот. Цель этих альянсов – равная дистрибуция вакцин всем независимо от благосостояния страны.

Производители: вакцина готова – а что дальше?

Евросоюз: Мы очень рады. Но это вы там у себя применяйте, у нас она стопятьдесят проверок пройти должна. Бюрократию еще никто не отменял!

Чтобы стране получить вакцину, изготовители отправляют все бумаги в европейское бюро контроля лекарственных препаратов (EMA).

В этом бюро фармацевтические компании из двух стран проверяют соответствует ли вакцина трем критериям:

– качество: вакцина не содержит ядовитых компонентов и производится безопасным способом.

– безопасность: нет серьезных побочек, а все возможные побочные эффекты корректно перечислены.

– эффективность: она на самом деле защищает от вируса.

Дальше составляют отчет где пишут рекомендацию: отклонить или одобрить вакцину. Эта рекомендация отправляется в научный комитет. Научный Комитет (CHMP) состоит из представителей фармацевтических предприятий всех стран Евросоюза. Комитет обсудит рекомендацию и проголосует за или против.

Решение отправляется в Комиссию ЕС. Обычно они прислушиваются к научному комитету и если тот одобрил вакцину – значит она может использоваться на территории всего Евросоюза.

Но и это еще не конец

После этого у страны (например, Норвегии) есть 30 дней чтобы принять решение Комиссии ЕС. Только тогда вакцина поступит в Норвегию. И только тогда начнут прививать и то не всех! Рекомендуют начать с медработников и людей в группе риска. Посмотреть как они там. И только затем всех остальных.

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Прикинули сколько примерно времени на все про все уйдет, пока каждый из нас получит свою прививку? ВОЗ говорит: Потерпите. Билл Гейтс говорит: не раньше 2022. Я вангую: середина 2021.

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