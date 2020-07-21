Ще одне повідомлення про вибухівку – замінували Центральний залізничний вокзал Києва
Роботу Центрального залізничного вокзалу Києва обмежили через анонімне повідомлення про замінування. У приміщенні вже працюють вибухотехніки.
Усіх працівників вокзал та пасажирів евакуювали, повідомляє пресслужба Укрзалізниці у фейсбуці.
До теми Масові мінування у Києві: біля метро стався вибух, рятувальники перевіряють інші повідомлення
Відомо, що на місці працюють вибухотехніки, кінологи та правоохоронці. У повідомленні компанії зазначили, що усі потяги продовжують курсувати за графіком.
Натомість посадку пасажирів здійснюють через прилеглі до центральної будівлі переходи.
Масові мінування у Києві
Зауважимо, що нині на гарчу лінію Києві від ранку надходять повідомлення про замінування різних локацій, зокрема:
- Апеляційного суду Солом'янського району;
- Кіосків поруч зі станцією метро "Мінська";
- Торгово-розважального центру Ocean Plaza.
Поруч зі станцією метро "Мінська" вже пролунав вибух. Після того, як правоохоронці й вибухотехніки прибули на місце, то виявили саморобну вибухівку. Пристрій був закріплений між легковою автівкою та автокіоском, але її вдалось знешкодити. Рештки спрацьованої вибухівки направили на експертизу, а прилеглу територію продовжують перевіряти.
Захоплення заручників у Луцьку
Від ранку 21 липня у центрі Луцька біля Театрального майдану стоїть рейсовий автобус із частково вибитими шибками. Транспорт захопив терорист, який самостійно повідомив про це у поліцію. За його словами, він має гранати та автомат.
Точна кількість пасажирів в автобусі невідома – поліція повідомляла про декілька десятків осіб, а СБУ каже, що їх близько 10.
Зловмисник, який називає себе Максим Плохой, погрожує підірвати себе та пасажирів автобусу, якщо не будуть виконані його вимоги.