Роботу Центрального залізничного вокзалу Києва обмежили через анонімне повідомлення про замінування. У приміщенні вже працюють вибухотехніки.

Усіх працівників вокзал та пасажирів евакуювали, повідомляє пресслужба Укрзалізниці у фейсбуці.

До теми Масові мінування у Києві: біля метро стався вибух, рятувальники перевіряють інші повідомлення

Відомо, що на місці працюють вибухотехніки, кінологи та правоохоронці. У повідомленні компанії зазначили, що усі потяги продовжують курсувати за графіком.

Натомість посадку пасажирів здійснюють через прилеглі до центральної будівлі переходи.

Масові мінування у Києві

Зауважимо, що нині на гарчу лінію Києві від ранку надходять повідомлення про замінування різних локацій, зокрема:

Апеляційного суду Солом'янського району;

Кіосків поруч зі станцією метро "Мінська";

Торгово-розважального центру Ocean Plaza.

Поруч зі станцією метро "Мінська" вже пролунав вибух. Після того, як правоохоронці й вибухотехніки прибули на місце, то виявили саморобну вибухівку. Пристрій був закріплений між легковою автівкою та автокіоском, але її вдалось знешкодити. Рештки спрацьованої вибухівки направили на експертизу, а прилеглу територію продовжують перевіряти.

Захоплення заручників у Луцьку

Від ранку 21 липня у центрі Луцька біля Театрального майдану стоїть рейсовий автобус із частково вибитими шибками. Транспорт захопив терорист, який самостійно повідомив про це у поліцію. За його словами, він має гранати та автомат.

Точна кількість пасажирів в автобусі невідома – поліція повідомляла про декілька десятків осіб, а СБУ каже, що їх близько 10.

Зловмисник, який називає себе Максим Плохой, погрожує підірвати себе та пасажирів автобусу, якщо не будуть виконані його вимоги.