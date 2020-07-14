У Києві 14 липня надійшло повідомлення про замінування будівлі апеляційного суду. Туди негайно виїхали правоохоронці й проводять перевірки. Майже одночасно надійшло повідомлення і про мінування Центрального залізничного вокзалу.

Після повідомлення з будівлі суду почали проводити евакуацію працівників і відвідувачів, повідомляє Київський апеляційний суд.

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Київський апеляційний суд змушений тимчасово припинити роботу. Правоохоронні органи тим часом проводять усі необхідні дії,

– зазначає суд.

До слова, у графіку засідань апеляційного суду помітно, що в час надходження повідомлення про мінування в суді мали розглядати кілька десятків різних справ.

Наразі правоохоронні органи проводять перевірку на наявність імовірних вибухових пристроїв.

Практично одночасно з судом надійшло повідомлення й про мінування Центрального залізничного вокзалу. Про це повідомила "Укрзалізниця".

Повідомлення про мінування було анонімним. Через нього частково обмежили роботу вокзалу, а працівників і пасажирів евакуювали.

"Шановні пасажири, звертаємо вашу увагу, що потяги курсують за графіком. Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи", – зазначили в "Укрзалізниці".

На території Центрального залізничного вокзалу Києва також працюють поліція, вибухотехніки й кінологи. Вони шукають вибухівку.

Що цікаво, Апеляційний суд і залізничний вокзал у Києві розташовані всього в 5 хвилинах один від одного.

Апеляційний суд і залізничний вокзал у Києві: карта