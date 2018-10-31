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      Замість "агента ФСБ" Холодногірським районом керуватиме підозрювана у фальсифікації декларації

      83 Читать новость на русском
      Геннадій Кернес
      Геннадій Кернес / kh.depo.ua

      У Харкові курує діяльність Холодногірської райадміністрації міста Тетяна Цибульник

      Як передає Depo.Харків, відповідний відеозапис, де Цибульник читає начебто розпорядження Харківського міського голови Геннадія Кернеса про своє призначення, вчора, 30 жовтня, оприлюднили у Facebook.

      "З метою забезпечення виконання основних завдань та реалізації функцій місцевого самоврядування на території Холодногірського району міста Харків, враховуючи територіальне розташування Холодногірського та Новобаварського районів, керуючись статтями 42, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування", на час відсутності на роботі голови адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради координацію роботи адміністрації району тимчасово покласти на голову адміністрації Новобаварської районної адміністрації Харківської міської ради. Це розпорядження Харківського міського голови", – сказала Цибульник.

      Відповідне розпорядження Кернеса на сайті Харківської міськради не опубліковане. Крім цього, виявити документ в Єдиному міському реєстрі актів також не вдалося.

      Прес-служба Харківської міськради на цей час також не надала ніяких коментарів із цього приводу.

      Довідка Depo.Харків. 29 березня 2018 року правоохоронці за санкцією суду провели обшук у кабінеті голови Новобаварської районної адміністрації міста Харкова Тетяни Цибульник. Обшук проводився в рамках кримінального провадження, розпочатого за ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

      У кабінеті Цибульник, у тому числі, були виявлені матеріали, що свідчили про підготовку соцдослідження на користь харківської влади.

      Слідчі прокуратури 21 червня повідомили Цибульник про підозру за ст. 366-1 КК України (декларування недостовірної інформації). За даними слідства, йдеться про коштовності вартістю понад 600 тис. грн. Вказані цінності були вилучені під час обшуку в рамках розслідування іншого провадження.

      Зараз Цибульник має міру запобіжного заходу у виді нічного домашнього арешту.

      3 жовтня 2018 року стало відомо, що СБУ викрила, припинила та задокументувала діяльність голови Холодногірської районної адміністрації Максима Мусєєва, котрий під час перебування у 2015 році на територію тимчасово окупованого Криму був завербований ФСБ Росії. Крім того, задокументований факт наявності у харківського чиновника подвійного громадянства.

      Мусєєву повідомлено про підозру за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Його оголосили у розшук. Мусєєв тимчасово відсторонений від посади голови Холодногірської райадміністрації Харкова.

      Теги: Новини політики Геннадій Кернес Новини Харкова
      Джерело: 24 Канал
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