Запалення ялинки у Франківську закінчилось трагедією: у дівчину влучила петарда
11:43, сьогодні 2116 Читать новость на русском
19 грудня в Івано-Франківську відбулось офіційне відкриття новорічної ялинки. Під час події трапився нещасний випадок через недотримання правил безпеки з піротехнічними засобами.
Про це пише місцеве видання "Фіртка".
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В одну з дівчат, яка прийшла на урочисте відкриття, влучила петарда. Як розповіли очевидці, петарда відірвалась від феєрверка, що супроводжував запалення ялинки, та потрапила їй в обличчя. Постраждала втратила свідомість, обличчя було в крові.
На місце події викликали швидку, яка забрала дівчину до лікарні. Наразі на місці події працюють правоохоронці. Дівчині 17 років. Вона разом з подругами прийшла подивитися на відкриття новорічної ялинки.
Джерело: 24 Канал
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