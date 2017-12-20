Запалення ялинки у Франківську закінчилось трагедією: у дівчину влучила петарда

19 грудня в Івано-Франківську відбулось офіційне відкриття новорічної ялинки. Під час події трапився нещасний випадок через недотримання правил безпеки з піротехнічними засобами.

Про це пише місцеве видання "Фіртка".

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В одну з дівчат, яка прийшла на урочисте відкриття, влучила петарда. Як розповіли очевидці, петарда відірвалась від феєрверка, що супроводжував запалення ялинки, та потрапила їй в обличчя. Постраждала втратила свідомість, обличчя було в крові.

На місце події викликали швидку, яка забрала дівчину до лікарні. Наразі на місці події працюють правоохоронці. Дівчині 17 років. Вона разом з подругами прийшла подивитися на відкриття новорічної ялинки.