Запечений гарбуз з помідорами і часником: смачний і простий рецепт
Смачний ароматний гарбуз може стати чудовим варіантом для легкої дієтичної вечері.
Запечений гарбуз можна презентувати як самостійну страву, або у вигляді гарніру до м'яса чи риби.
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Рецепт запеченого гарбуза з помідорами і часником:
Інгредієнти: 500 г гарбуза, 400 г помідорів черрі, маленька головка часнику, сіль і перець за смаком, 2 ст. л. гарбузового насіння, оливкова олія.
Як приготувати запечений гарбуз з помідорами і часником:
1. Розігрійте духовку на 180 градусів.
2. Гарбуз наріжте скибочками, часник розберіть на зубчики.
3. Викладіть скибочки гарбуза на застелений пергаментом деко, розподіліть помідори і часник.
4. Змастіть овочі оливковою олією, посоліть і поперчіть за смаком, присипаючи очищеним насінням.
5. Запікайте 30 хвилин.