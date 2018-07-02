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Телеканал новин 24 Новини Здорове харчування

Запечений гарбуз з помідорами і часником: смачний і простий рецепт

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Запечений гарбуз з томатами і часником
Запечений гарбуз з томатами і часником

Смачний ароматний гарбуз може стати чудовим варіантом для легкої дієтичної вечері.

Запечений гарбуз можна презентувати як самостійну страву, або у вигляді гарніру до м'яса чи риби. 

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Рецепт запеченого гарбуза з помідорами і часником:

Інгредієнти: 500 г гарбуза, 400 г помідорів черрі, маленька головка часнику, сіль і перець за смаком, 2 ст. л. гарбузового насіння, оливкова олія.

запечений гарбуз з часником і томатами

Як приготувати запечений гарбуз з помідорами і часником:

1. Розігрійте духовку на 180 градусів.

2. Гарбуз наріжте скибочками, часник розберіть на зубчики.

3. Викладіть скибочки гарбуза на застелений пергаментом деко, розподіліть помідори і часник.

4. Змастіть овочі оливковою олією, посоліть і поперчіть за смаком, присипаючи очищеним насінням.

5. Запікайте 30 хвилин.

Теги: LifeStyle Здорове харчування Food and Drinks
Джерело: 24 Канал
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