За її словами, загалом в Одесі залишилося приблизно 20 місць для пацієнтів з коронавірусом. Окрім цього, частина потенційних пацієнтів реанімаційних відділень залишаються вдома через нестачу місць.

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Медична система "впала"

Допис про це Ножевнікова оприлюднила 1 листопада. За її словами, через ситуацію з коронавірусом медична система не може допомагати й пацієнтам, які мають інші діагнози. Зокрема, жінка розповіла, що ледь знайшли місце для 2 людей, які потрапили до реанімації.

Вранці родичі однієї пацієнтки знайшли гелікоптер за 10 тисяч доларів, щоб транспортувати в інше місто! Але ж місця не знайшли. Концентратори привозять, ми їх миємо, міняємо фільтри й одразу вже видаємо тим, хто стоїть у черзі,

– написала жінка.

Також Катерина зазначила, що довго шукала місце в лікарні для літньої жінки з коронавірусом. Проте згодом довелося говорити її донці, що стареньку вже не зможуть врятувати.

Лікарі готові іти на поступки

Також волонтерка розповіла в коментарях моторошну історію, яка сталася згодом. Їй написала дівчина, яка просила вмовити лікарів, щоб до її матері впустили рідних. Та в цей момент уже була паралізована через коронавірус і лежала в інфекційному відділенні.

Хоч це було заборонено, головний лікар установи дозволив пройти при наявності захисного костюма. Згодом жінка також написала, що її матір померла. Вона подякувала, що перед цим пацієнтка встигла побачити хоч свого чоловіка.

Читайте повний текст допису Катерини Ножевнікової:

У нас реально пекло. Дзвінки вже шквалом. Місць майже немає – на все місто трохи більше ніж 20, в ручному режимі запихаємо кого куди можна. Беруть лише середню тяжкість. Реанімаційні місця – катастрофа. Черги вже й у стаціонарах та будинки лежать реанімаційні. Вранці родичі однієї пацієнтки знайшли гелікоптер За 10 тисяч доларів, щоб транспортувати в інше місто!! Але ж місця не знайшли. Концентратори привозять, ми їх миємо, міняємо фільтри й одразу вже видаємо тим, хто стоїть у черзі. У двох співробітників фонду близькі загриміли в Реанімації (не ковід) і ми їм важко знайшли місце. Ковід зніс усю систему.

Паралельно з цього ранку шукаю місце для Бабусі, яку дочка тягне вже три тижні. Вона вже продала все. Борги 50 тис. На останньому виклику у неї, спілкуюся з лікарем швидкої – "Пацієнтка термінальна. Зробити нічого не можна. Сатурація 30. Вибачте".

Пояснюю доньці, що мама вмирає. Чую крик. Суцільний крик. Прошу сісти з мамою поряд, взяти за руку і просто дати їй спокійно втекти.

Шукаю пацієнта, якого госпіталізували 15:10 в район. Вчора надійшов запит від друзів. Родичі не знають у якій із двох лікарень знайти близького. А грошей їхати нема (с). Допоможіть знайти.

Я знайшла. Помер 20.10. Сьогодні 1.11

Як таке може бути? Моя голова відмовляється все це приймати

І тут дзвінок.

Дайте кисень. В мене Сатурація 78.

За такої сатурації потрібна термінова госпіталізація. Викликайте швидку.

А якщо Сатурація 87, то дасте?

Записи в телефоні гірші за будь-який фільм жахів. А у ФБ битви й всіх кличуть на мітинг 3.11 по всіх містах проти вакцинації

Я пропустила, мабуть, момент, де наше суспільство звернула кудись не туди.

Дуже хочу закрити фонд нахр*н.