Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

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Що відомо про атаку на Запоріжжя сьогодні

Так, інформація про вибухи у Запорізькій області надійшла о 21:42.

Працює наша ППО. До відбою залишайтеся у безпечних місцях,

– заявив Федоров.

Очільник ОВА уточнив, що росіяни бʼють по прифронтових населених пунктах Запоріжжя. Зафіксовано три удари. Наслідки встановлюються.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Повітряна тривога у Запорізькій області лунає з 21:14. Повідомлялося про загрозу застосування КАБів по регіону. Вже за 20 хвилин Іван Федоров повідомив про загрозу ударних безпілотників.

До речі, практично у той самий час вибухи пролунали у Миколаївській області. Одразу після цього в одному з мікрорайонів Миколаєва зникло світло.