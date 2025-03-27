Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.
Монітори повідомляють, що через та повз Запоріжжя пролітає близько 15 безпілотників.
Повітряну тривогу в Запорізькій області
Ввечері 27 березня росіяни знову вдарилися до терору дронами-камікадзе. Вибухи пролунали у Запорізькій області.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.
Монітори повідомляють, що через та повз Запоріжжя пролітає близько 15 безпілотників.
Повітряну тривогу в Запорізькій області