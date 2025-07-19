Повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Повітряну тривогу в Запорізькій області оголосили 0 10:02. Вже за 5 хвилин з'явилася інформація про вибухи в Запоріжжі.

У деяких районах Запоріжжя було чутно звуки вибухів,

– йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що о 9:53 в Повітряних силах попереджали про активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку, через що для прифронтових областей була загроза застосування авіаційних засобів ураження.