У Запоріжжі 20 вересня відбувся перший марш на підтримку ЛГБТ-спільноти. У ньому взяли участь близько 500 людей. Водночас неподалік маршу рівності зібрались люди, що виступали "за традиційні цінності". Тож акція не обійшлась без порушень.

Як пройшов перший марш рівності у Запоріжжі

Метою маршу було привернути увагу до дискримінації ЛГБТ в Україні. Про це розповіли в спільноті "Gender Z", яка є однією з організаторів прайду.

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Організацією акції займались близько пів року. Через карантин учасникам демонстрації видали маски та зобов'язали дотримуватись дистанції. На марш вийшли не тільки жителі Запоріжжя, а й інших міст та країн. Також на акції були присутні представники міжнародних організацій.

Під час прайду організували символічне весілля: "шлюб" узяли троє пар дівчат. Колона пройшлася довкола площі, виголошуючи гасла на підтримку рівності. Увесь цей час над площею кружляв дрон із прапором кольору веселки, який є символом ЛГБТ.

Перший ЛГБТ-прайд у Запоріжжі, фото з інстаграму flowuaprod:

Поруч відбулась акція проти ЛГБТ

Поруч із маршем рівності відбулась акція проти ЛГБТ-спільноти. Учасники протесту виступали за "традиційні цінності", а "пропаганду гомосексуалізму" мітингарі називали "загрозою для безпеки України".

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Для забезпечення порядку на акції були присутні понад 400 правоохоронців та близько 240 військовослужбовців, повідомили у поліції Запоріжжя.

Під час акції в учасників прайду почали кидати петарди та яйця. Один чоловік навіть витягнув зброю, схожу на револьвер, і направив її в бік колони. Поліцейські затримали порушників та склали на них адміністративні протоколи за хуліганство.



Правоохоронці затримали порушників під час ЛГБТ-прайду / Фото Нацполіції