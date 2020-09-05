У місті Оріхів Запорізької області 4 вересня у кафе сталася бійка. П’яний чоловік почав розмахувати ножем і поранив чотирьох людей. Один із постраждалих перебуває у важкому стані у реанімації.

Приблизно о 23:00 4 вересня до поліцейських надійшло повідомлення про те, що в кафе на вулиці Набережній міста Оріхів відбувається бійка, інформує пресслужба Нацполіції.

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На місце інциденту одразу виїхали правоохоронці.

Як все відбувалося

Поліція з’ясувала, що відвідувачі кафе випивали алкоголь і в якийсь момент між 35-річним чоловіком та групою людей виник конфлікт і бійка.

Чоловік, який вже був під алкоголем, почав розмахувати ножем і поранив чотирьох людей, троє з них – неповнолітні.

До слова, відвідувачі кафе навіть намагалися самостійно зупинити чоловіка та перевернули його автівку.

Що відомо про стан потерпілих

18-річному хлопцеві зловмисник завдав удару у грудну клітку, трьом 17-річним – поранень у ноги, руки та тулуб. Наразі найстарший постраждалий перебуває у реанімації, його стан важкий. Трьох інших лікарі відпустили.

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На Запоріжжі п'яний чоловік розмахував ножем у кафе / Фото Нацполіції



Відвідувачі намагалися зупинити чоловіка та перевернули його автівку / Фото Нацполіції

Інцидент трапився у місті Оріхів: дивіться карту